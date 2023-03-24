الامارات | غدا .. مدفع رمضان الرحال في مضمار ميدان تزامنا مع كأس دبي العالمي للخيول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي أن "مدفع رمضان الرحال" سيتواجد غدا " السبت ” ولمدة يوم واحد في مضمار ميدان الذي يستضيف فعاليات كأس دبي العالمي للخيول بنسخته الـ 27 .

وأوضح الرائد عبد الله طارش العميمي، قائد وآمر مدافع الإفطار في شهر رمضان، أن شرطة دبي أدخلت تعديلات على مسار "المدفع الرحال" ليتواجد في البطولة الدولية المهمة، والذي يشارك فيها 126 خيلاً من 12 دولة، تتنافس على الجوائز المالية البالغة 30.5 مليون دولار.

ولفت إلى أن المدفع الرحال سيتواجد في مضمار الميدان لمدة يوم واحد فقط، ليتمكن المشاركون في البطولة والزائرون إلى الدولة من الاطلاع على الموروث الثقافي والعادات والتقاليد الإماراتية، خلال الشهر الفضيل .

ونوه إلى أن المدفع الرحال سينتقل في اليوم الذي يليه إلى مركز دبي التجاري، وبعدها يواصل تنقلاته وفق الجدول المخصص له في مختلف أرجاء إمارة دبي، موضحا في الوقت ذاته أن "مدفع الجميرا الثابت" سيتم نقله إلى فندق أتلانتس.