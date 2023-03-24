الامارات | سفارة الدولة لدى كوستاريكا تطلق برنامجاً تدريبياً للطلبة المبتعثين في الولايات المتحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت سفارة دولة الإمارات لدى كوستاريكا بالتعاون مع ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا في واشنطن برنامجاً تدريبياً لطلبة الدولة المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية يوفّر التدريب العملي للطلبة في السفارة وإتاحة الفرصة أمامهم لخوض تجربة عملية ثرية وفريدة تعزز مهاراتهم ومعارفهم وتمنحهم الفرصة للانطلاق نحو مسيرة مهنية شعارها مد جسور التعاون مع العالم.

وأوضحت سفيرة دولة الإمارات لدى كوستاريكا روضة محمد العتيبة، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى صقل مهارات وتنمية قدرات أبناء الدولة المبتعثين للخارج في مجال العمل الدبلوماسي.

وأشارت إلى أن السفارة استقبلت مع انطلاق البرنامج الطالب منصور الحمادي الذي نال التدريب العملي على متطلبات العمل الدبلوماسي والاطلاع على أهداف الدبلوماسية الإماراتية المرتبطة بخدمة الأهداف الوطنية للدولة، ونشر رسالة دولة الإمارات، رسالة السلام والتسامح والأمل للعالم أجمع.

وقالت إنّ البرنامج سيستضيف طالباً أو اثنين كل شهر.

وتوجهت بالشكر إلى سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا في واشنطن على التعاون مع سفارة الدولة في كوستاريكا لتنفيذ هذا البرنامج التدريبي.

