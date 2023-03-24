الامارات | حاكم عجمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر اليوم جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموّهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية بالدولة وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليُمن، والبركات.

حضر الاستقبالات .. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ سلطان بن على النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، والشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعدد من الشيوخ ومدراء الدوائر وكبار المسؤولين.