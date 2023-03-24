الامارات | «عزيزي» تسهم بـ 50 مليون درهم لدعم «وقف المليار وجبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «عزيزي للتطوير العقاري» إسهامها بـ50 مليون درهم لدعم حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتستهدف حملة «وقف المليار وجبة»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إيجاد حلول مستدامة، وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الجوع، ومساندة الفئات الأكثر حاجة في العالم.

وتستلهم الحملة روح الأحاديث الشريفة: «خياركم من أطعم الطعام»، و«ما آمن بي من بات شبعانَ وجارُه جائعٌ»، و«إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»، وتتزامن مع شهر رمضان الكريم، شهر العطاء والبذل والتعاضد والتراحم والبر والإحسان.

وتعهدت شركة «عزيزي للتطوير العقاري» تقديم 50 مليون درهم خلال خمس سنوات، للإسهام في توفير الدعم الغذائي ومقومات الأمن الغذائي للفئات الأقل حظاً في العديد من دول العالم. وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري مرويس عزيزي: «يشرفنا الإسهام في الحملة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إطار حرص سموه على إطلاق المبادرات الخيرية التي تقدم فرصة لمختلف فئات المجتمع ومؤسساته، لتعبر عن التزامها تجاه من هم في أمسّ الحاجة للعون والمساندة».

وأضاف: «فخورون بدعم حملة (وقف المليار وجبة) بـ50 مليون درهم خلال خمس سنوات، ونتعهد بمبلغ 10 ملايين درهم كل عام للإسهام في مكافحة الجوع حول العالم، وذلك انطلاقاً من التزامنا الراسخ بمبادئ العمل الإنساني وقيم الخير والعطاء في دولة الإمارات، وحرصاً من الشركة على الوفاء بمسؤوليتها المجتمعية».