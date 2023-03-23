الامارات | 28 أغسطس المقبل بداية العام الدراسي الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء التقويم المدرسي للأعوام الثلاثة المقبلة، أخيراً، لجميع المدارس الحكومية والخاصة، سواء المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم أو المناهج الأجنبية، بحيث تلتزم المدارس تواريخ بدء العام الدراسي التي أقرها المجلس، وكذلك تلتزم تواريخ نهاية كل عام دراسي، ومدة إجازة فصل الصيف، بحد أدنى سبعة أسابيع حتى ثمانية أسابيع بحد أقصى. ولا يشمل التقويم المدارس الخاصة ذات التقويم المختلف، والتي تشمل المناهج الهندية والبنغالية والباكستانية واليابانية، وما في حكمها.

وألزم التقويم جميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، بغض النظر عن المنهاج المتبع، الحد الأدنى لعدد أيام التمدرس، وهو 182 يوماً أو ما يعادلها من ساعات التمدرس.

وذكر التقويم أن 28 أغسطس 2023، موعد بداية العام الدراسي المقبل، و26 أغسطس 2024 بداية العام الدراسي (2025/2024)، و25 أغسطس 2025 هو موعد انطلاق العام الدراسي (2026/2025).

فيما ينتهي العام الدراسي المقبل في 28 يونيو 2024 أو الخامس من يوليو من العام نفسه، ونهاية العام الدراسي التالي ينتهي في 27 يونيو 2025 أو الرابع من يوليو من العام نفسه، وينتهي العام الدراسي الثالث في 26 يونيو 2026، والثالث من يوليو من العام نفسه. وبيّن التقويم أن مدة إجازة فصل الشتاء للمدارس الحكومية، ثلاثة أسابيع، حسب تواريخ كل عام دراسي من الأعوام الثلاثة، فيما تلتزم المدارس نفسها إجازة فصل الربيع مدة ثلاثة أسابيع، حسب التواريخ المحددة في التقويم، مشدداً على التزام المدارس نهاية موحدة لكل عام دراسي من الأعوام الثلاثة.

وفيما يخص المدارس الخاصة، فإن مدة إجازة الشتاء من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، على أن تكون إجازة فصل الشتاء حسب التواريخ المحددة لكل عام، كذلك تكون مدة إجازة فصل الربيع أسبوعين أو ثلاثة، لافتاً إلى ضرورة التزام المدارس الخاصة في إمارة الشارقة أسبوعاً واحداً لإجازة الربيع.

وشدد التقويم على ألا تبدأ إجازة فصل الصيف لجميع المدارس الخاصة في الدولة قبل 28 يونيو 2024 للعام الدراسي المقبل، و27 يونيو 2025 للعام الدراسي التالي، و26 يونيو 2026 للعام الدراسي 2026/2025. وأشار التقويم إلى أن الجهة التعليمية تعتمد الخيار الأمثل للتقويم المدرسي للمدارس الخاصة التابعة لها، حسب نطاق اختصاصه، وفي حال عدم زيادة أيام التمدرس على 182 يوماً، وتبقّى فائض لدى المدارس الخاصة، يُمنع إلحاق الفائض من الأيام بإجازات الشتاء أو الربيع أو الصيف، ويتم استخدام الفائض من الأيام خلال العام الدراسي حسب احتياج المدرسة الخاصة وموافقة الجهة التعليمية، وقد يتم استخدامها كأيام للتنمية المهنية. وتلتزم المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم التقويم الخاص بالاختيارات المطبق لدى المدارس الحكومية من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وتلتزم المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم التقويم المعتمد للمدارس الحكومية، ويستثنى من ذلك المدارس التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم في إمارة الشارقة، حيث تعتمد هيئة الشارقة للتعليم الخاص التقويم الخاص بهذه المدارس، حسب أحكام المدارس الخاصة. من جهة أخرى، أفاد مديرو مدارس خاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الأجنبية، بأنهم تلقوا تعميماً من مديري النطاق، أمس، لإعداد التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل 2023-2024، بناءً على المواعيد المحددة في التقويم المدرسي المعتمد من مجلس الوزراء، ورفعه إلى إدارة التراخيص المؤسسية في موعد أقصاه 30 مارس الجاري. وطالب التعميم بتحديد تاريخ بدء وانتهاء إجازة الهيئتين الإدارية والأكاديمية في التقويم، مشيرة إلى أن إجازات الهيئتين الإدارية والأكاديمية شأن خاص تحدده المدرسة بما يتوافق مع قوانين الجهات المختصة بالدولة التي تنظم عمل المنشآت الخاصة، بما يضمن وجودهما أثناء انتظام الدراسة، ولا يتعارض مع دوام الطلبة.

تعطيل المدارس في غير العطل

شدد تعميم من مديري النطاق إلى مديري مدارس خاصة، على أنه لا يجوز تعطيل المدارس في غير العطل الرسمية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، أو الجهات التعليمية المحلية، والعمل على تحديد تاريخ بداية ونهاية كل الامتحانات الفصلية، مع التقيد بضرورة وجود أحد أعضاء الهيئة الإدارية بالمدرسة طوال فترة العطلة الصيفية، والإجازة الفصلية، والتقيد بالحد الأدنى لأيام التمدرس 182 يوماً، وألا تزيد إجازة الصيف لجميع المدارس بغض النظر عن المنهاج المتبع على أكثر من ثمانية أسابيع، وألّا تقل عن سبعة أسابيع.