الامارات | ​أعضاء لجان التحكيم يزورون مقر الجائزة ويشيدون بجهود اللجنة المنظمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم الجمعة ـ بمشيئة الله ـ الثاني من شهر رمضان المبارك 1444هـ فعاليات الدورة {26} لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم والتي تقام بمقر ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي بمشاركة 65 متسابقا من حفظة كتاب الله الممثلين لبلادهم، وذلك بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة وأعضاء اللجنة المنظمة ورعاة اليوم الأول للمسابقة وعدد من المسؤولين ومرافقي المتسابقين والمتابعين لفعاليات المسابقة القرآنية، ومشيدا سعادته بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مسابقة دبي الدولية بين المسابقات القرآنية الدولية بفضل الله ثم بالرعاية الكبيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - مؤسس وراعي الجائزة والمساندة والدعم الكبيرين وما يقدمه سموه بسخاء لكل فعاليات الجائزة وأنشطتها المختلفة في كل عام.

فيما قام أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية بزيارة إلى مقر الجائزة وهم كل من الدكتور أحمد بن حمود الرويثي من السعودية رئيس لجنة التحكيم، وأعضاء اللجنة الدكتور سالم الدوبي من الإمارات، والشيخ عبدالله عيش من المغرب، والدكتور جمال فاروق من مصر، والدكتور أحمد ميان تاهومي من باكستان، والشيخ شعيب مجيب الحق من بنجلاديش، وعقدوا اجتماعا تنسيقياً قدم فيه محمد الحمادي مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات رئيس وحدة المسابقات بالجائزة بعض التوجيهات وشرحا تفصيليا للائحة التحكيم الدولية وطريقة استخدام برنامج التحكيم الإلكتروني وما تم به من تطوير يسهل رصد نتائج المسابقة وفقا لأحدث الأنظمة والمعايير الخاصة بالمسابقات القرآنية الدولية، وأجاب عن أسئلة واستفسارات أعضاء لجنة التحكيم حول تفاصيل البرنامج.

وأشاد أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة التحكيم بما تبذله اللجنة المنظمة برئاسة المستشار إبراهيم محمد بوملحه وأعضاء اللجنة من جهود كبيرة كفيلة بنجاح المسابقة الدولية التي تربعت على عرش المسابقات القرآنية العالمية، وتميز كافة المسابقات وفروع الجائزة التي أصبحت محل تقدير واهتمام من طلاب العلم وحفظة كتاب الله في أنحاء العالم الذين يحلمون بالمشاركة فيها وتمثيل بلادهم.

ويتسابق اليوم أمام لجنة تحكيم المسابقة الدولية في الحفظ برواية حفص عن عاصم كل من المتسابقين عبدالرحمن خليل الرحمن من أفغانستان، عبدالله عبدالعزيز عبدالله من الصومال، سليمان موسى يوسف من الأردن، خليل عبدالناصر معلم من المملكة المتحدة، وعبدالعليم عبدالرحيم حاجي من كينيا.

كما تقدم الجائزة مجموعة من الهدايا في ختام الفعاليات اليومية للمسابقة القرآنية يتم السحب عليها للجمهور بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للمسابقة.