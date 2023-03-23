الامارات | "سقيا الإمارات" تؤكد التزامها بتغيير حياة الملايين حول العالم من خلال توفير المياه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة "سقيا الإمارات" سعيد محمد الطاير، التزام المؤسسة بمواصلة رحلتها لإحداث تغيير إيجابي في حياة الملايين حول العالم من خلال توفير المياه النظيفة لهم، وتحويل حلمهم بالحصول على مياه نظيفة وآمنة إلى حقيقة.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار "كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم".

وقال الطاير: نسير في "سقيا الإمارات" على خطى الآباء المؤسسين، ونواصل مسيرة العطاء التي وضع معالمها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتعززها التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لحشد الطاقات من أجل ازدهار صناعة الخير والعمل الإنساني، وتوسيع دائرة ثماره وآثاره في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الطاير : انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تترجم المؤسسة المبادئ السامية للدين الإسلامي الحنيف القائم على الإخاء والتعاضد، والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي النبيل، الداعية إلى مد يد العون للمحتاجين في كل مكان؛ وفي عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نسعى لترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة الدول الأكثر عطاءً حول العالم، من خلال مواصلة مساهمتنا الفعالة في وضع حد لأزمة المياه العالميّة عبر تطوير حلول مبتكرة لمشاكل شح المياه، ودفع عملية النمو المستدام، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المياه للمحتاجين والمنكوبين في مختلف أنحاء العالم، لا سيما على ضوء تفاقم أزمة المياه العالمية، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص على مستوى العالم لا يحصل على مياه الشرب الآمنة، ويعيش أكثر من ملياري شخص في بلدان لا تتوافر فيها إمدادات مياه كافية.

وأشار الطاير إلى أن "سقيا الإمارات"، تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، نجحت منذ تأسيسها في مارس 2015 وحتى نهاية العام 2022 في التأثير إيجاباً على أكثر من 13.6 مليون شخص في 37 دولة حول العالم، من خلال تنفيذ أكثر من 1000 مشروع مياه مستدام في مختلف أرجاء العالم، لافتا إلى أن المشاريع التي نفذتها المؤسسة خلال العام 2022 تتنزع بين حفر آبار ارتوازية وآبار مزودة بمضخات يدوية، وتمديد شبكات توزيع المياه، وإطلاق برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة. وأكد الطاير أن أهداف المؤسسة لا تقتصر على تأمين المياه الصالحة للشرب لأولئك المحتاجين إليها وحسب، بل تعمل على دمج التقنيات المبتكرة، والمستدامة لتكون جزءاً من حل أزمة المياه العالمية، ومن هذا المنطلق، تشرف "سقيا الإمارات" على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع المؤسسات البحثية والأفراد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، على إيجاد تقنيات جديدة ومبتكرة لإنتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتنقية وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، للتصدّي لمشكلة شُح المياه.

واختتمت المؤسسة ثلاث دورات من الجائزة حتى اليوم، جرى خلالها تكريم 31 فائزاً من الأفراد والمؤسسات الرائدة ومراكز البحوث.

وتتضمن الجائزة أربع فئات رئيسة: "جائزة المشاريع المبتكرة" و"جائزة الابتكار في البحث والتطوير"، و"جائزة الابتكارات الشابة"، و"جائزة الحلول المبتكرة للأزمات".

وخلال العام الجاري، بادرت المؤسسة إلى توفير عبوات مياه الشرب لدعم الجهود الإغاثية للمتضررين من الزلازل في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث وفرت "سقيا الإمارات" 50,000 كرتون من عبوات مياه الشرب من شركة "ماي دبي".

كما أطلقت المؤسسة حملتها الرمضانية السنوية 2023 للعام التاسع على التوالي لتوزيع عبوات المياه على مساكن العمال والأسر المتعففة والمساجد وخيم إفطار الصائمين في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة "ماي دبي" و14 جمعية خيرية وجهة محلية خلال شهر رمضان المبارك.

وتعتزم المؤسسة توسيع نطاق الأثر الإيجابي بالعمل مع شركائها الاستراتيجيين لتنفيذ مشاريع جديدة خارج الدولة لإعانة المجتمعات المنكوبة التي تعاني من ندرة المياه.