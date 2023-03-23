الامارات | أمين عام مجلس تنافسية الكوادر : "نافس" خطوة مهمة لتقليص الفجوة ما بين القطاعين الحكومي والخاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية غنام المزروعي أن برنامج "نافس" مصمّم لدعم القطاع الخاص بهدف رفع الكفاءة التنافسية وتمكين الكوادر الإماراتية، ودعم 175 ألف مواطن في مؤسسات القطاع الخاص بالدولة خلال السنوات الخمس القادمة.

جاء ذلك في حلقة نقاشية عقدت في مركز تريندز للبحوث والاستشارات حول برنامج "نافس" المبادرة الوطنية التي تهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينهم من شغل وظائف مختلفة في مؤسسات القطاع الخاص بالدولة من خلال التوظيف والتدريب ودعم الرواتب والمزايا، بحضور الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز.

واستعرض غنام المزروعي خلال الحلقة مبادرة برنامج "نافس"، وما يوفره من فرص عمل، ودورات تدريبية، ودعم مالي لفئات عديدة، موضحا أن مبادرات وفرص برنامج "نافس" تتضمن القطاعات ومجالات العمل في القطاع الخاص كافة.

وأكد أن البرنامج وتحديثاته المستمرة يُعدُّ خطوة مهمة لتقليص الفجوة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتحفيز المنشآت الخاصة لاستقطاب الكفاءات الإماراتية.