الامارات | محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين حصة بوحميد مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي اليوم الخميس، مرسوماً بتعيين حصة بنت عيسى بوحميد مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع بدبي.

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين حصة بوحميد مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية