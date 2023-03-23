الامارات | محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين حصة بوحميد مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتعيين حصة بوحميد مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي اليوم الخميس، مرسوماً بتعيين حصة بنت عيسى بوحميد مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع بدبي.
وأكد سموه "ضرورة مواصلة تطوير كافة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين في دبي".
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