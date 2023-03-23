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الامارات | رئيس الدولة ونائبه يتلقيان تهاني قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يتلقيان تهاني قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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