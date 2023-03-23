الامارات | انطلاق الدورة الـ 26 لمسابقة «دبي الدولية للقرآن الكريم» الجمعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، برئاسة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، تفاصيل انطلاق الدورة الـ26 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي ستُجرى فعالياتها غداً الجمعة الثاني من رمضان، وتستمر إلى الـ11 منه، وأكملت وحدات الجائزة جاهزيتها لبدء الفعاليات في التاريخ المحدد.

وأثنى بوملحة على الجهود الكبيرة التي قام بها أعضاء اللجنة المنظمة والموظفون والمتطوعون في إنجاز المهام، في عمل متواصل على مدى أكثر من سنة، منذ انتهاء فعاليات الدورة الماضية، بفضل الخبرة التي تم اكتسابها من خلال تنظيم الفعاليات والمسابقات المحلية والدولية المتتالية. وقال إن الجائزة تحتاج حتماً إلى جهد كبير، وتنسيق عالٍ متميز بين جميع الوحدات، وهذا ما أكسبها وأهَّلَها لأن تتمتع بهذه السمعة الطيبة المتميزة، والمكانة الرفيعة بين مثيلاتها من الجوائز والمسابقات في العالم، وكذلك الإقبال الكبير الذي تحظى به الجائزة في الدول الإسلامية والجاليات الإسلامية حول العالم، وحرصهم على المشاركة فيها سنوياً.

كما أشاد بوملحة بالرعاية والدعم الكبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، راعي هذه الجائزة المباركة، وما يقدمه سموه بسخاء لهذه الجائزة المباركة، حيث ظل سموه متابعاً لكل فعاليات الجائزة وأنشطتها المختلفة، ويوجه سموه دائماً بتقديم كل الدعم لتطورها وتميزها وتألقها.

وحققت الجائزة طفرة كبيرة شهدتها مسابقة دبي الدولية خلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من ربع قرن، حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد المشاركين على مدى الـ25 عاماً الماضية بلغ أكثر من 2000 مشارك.

وأنهت وحدة المسابقات بالجائزة جاهزيتها بالترتيبات الخاصة لانطلاق المسابقة الدولية، وإعداد الأسئلة التي ستوجه إلى المتسابقين، والتي تصل إلى أكثر من 500 سؤال، والانتهاء أيضاً من عملية اختيار المحكمين الدوليين، حيث وقع الاختيار على كل من الدكتور أحمد بن حمود الرويثي من السعودية، والدكتور سالم الدوبي من الإمارات، والشيخ عبدالله عيش من المغرب، والدكتور جمال فاروق من مصر، والدكتور أحمد ميان تاهومي من باكستان، والشيخ شعيب مجيب الحق من بنغلاديش، كما تم اختيار أعضاء لجنة التحكيم المبدئي، وضمت كلاً من الشيخ إبراهيم جاسم المنصوري، والشيخ عبدالله عبدالعزيز النقبي، وهما من الإمارات، والشيخ جمال طه الكمار من مصر.

• 2000 مشارك في مسابقة دبي الدولية خلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من ربع قرن.