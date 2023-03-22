الامارات | محمد بن راشد والحكام يأمرون بالإفراج عن نزلاء بمناسبة رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 971 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في إمارة دبي، ومن مختلف الجنسيات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أن الأمر الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يأتي حرصاً من سموه على منح المشمولين به فرصة العودة مرة أخرى إلى حياتهم وأسرهم ومجتمعهم أفراداً صالحين، يقومون بأدوارهم في إطار مجتمعي يحترم حكم القانون الذي يشكّل السياج الحامي لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، كما يأتي الأمر إعمالاً لقيم التسامح والعفو المتأصلة في شعب الإمارات المعطاء، لاسيما في مثل هذه المناسبة العطرة التي تتجلى فيها تلك القيم النابعة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

وأوضح أن أمر الإفراج يعكس كذلك اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإدخال البهجة والسرور على قلوب أُسَرِ المشمولين بالأمر في مثل هذه المناسبات العطرة، مؤكداً أن النيابة العامة باشرت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ أمر الإفراج، وإنهاء كل الإجراءات ذات الصلة لتمكين المشمولين بالعفو من الانضمام إلى ذويهم في أقرب وقت ممكن.

كما أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 399 نزيلاً من مختلف الجنسيات من المحكومين في قضايا مختلفة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،وانطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على إعطاء المحكومين فرصة لبدء حياة جديدة، وتمكينهم من العودة إلى المجتمع ليصبحوا أفراداً صالحين، والمحافظة على استقرار أسرهم.

وأمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 135 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان بمناسبة حلول شهر رمضان، لما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة.

‏وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة، وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحة الإفراج لديهم، ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم.

وأمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في أم القيوين، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة، ويقضون عقوبات متفاوتة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة إلى المجتمع والحياة العامة.

يأتي أمر العفو عن النزلاء في إطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة، وإدخال السرور والبهجة على قلوب أسرهم.

وأمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة من محاكم الإمارة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتكفل سموه بسداد جميع الالتزامات المالية المترتبة على المفرج عنهم جراء تلك الأحكام.

ويأتي هذا الأمر حرصاً من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على التخفيف من معاناة أسرهم، ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم، ومنح المفرج عنهم فرصة للعودة إلى الحياة الطبيعية في هذه الأيام الفضيلة والمباركة.

ووجّه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، قبل بداية الشهر المبارك.

• المبادرات تمنح المشمولين فرصة العودة إلى مجتمعهم أفراداً صالحين يقومون بأدوارهم في إطار مجتمعي يحترم حكم القانون.



• 1843 نزيلاً سيتم الإفراج عنهم في دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة.