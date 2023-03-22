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الامارات | حمدان بن محمد: مبروك عليكم الشهر الفضيل تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شعب الإمارات والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، مبروك عليكم الشهر الفضيل تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال..

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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