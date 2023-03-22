الامارات | حمدان بن محمد: مبروك عليكم الشهر الفضيل تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: مبروك عليكم الشهر الفضيل تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شعب الإمارات والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، مبروك عليكم الشهر الفضيل تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال..
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