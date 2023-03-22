الامارات | حاكم الفجيرة يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام بحلول شهر رمضان الفضيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، أعرب فيها عن صادق تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة المباركة، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما بعث صاحب السمو حاكم الفجيرة، برقيات تهنئة مماثلة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث صاحب السمو حاكم الفجيرة، برقيات تهنئة أيضا بمناسبة شهر رمضان، إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار وللأمة العربية والإسلامية العزة والرفعة.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، برقيات تهنئة مماثلة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.