الامارات | شرطة الشارقة تستقبل رمضان بخطة أمنية متكاملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة بأنها وضعت أمنية ومرورية متكاملة ‏تعزز من سلامة وصحة أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل، وتحقق انسيابية حركة السير والمرور في الإمارة، بما يضمن تحقيق الأمن والسلامة.

وأكد مدير عام إدارة العمليات المركزية، العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، أن جميع الإدارات الشرطية على أتم الاستعداد والجاهزية لتعزيز السلامة خلال الشهر المبارك، وتقديم كل أنواع الدعم والاستجابة الآنية، مشيراً إلى أن جميع الدوريات الأمنية والمرورية والمدنية ستؤدي مهامها وفق الخطط المعدة داخل مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية وستعمل جهات الاختصاص بتنظيم حركة السير بجميع الميادين وبالقرب من الساحات المحيطة بالمساجد بهدف المحافظة على الهدوء والانسيابية والنظام بشكلٍ عام.

وأكد الناعور جاهزية غرفة العمليات على مدار الساعة للتعامل مع كل البلاغات ‏التي ترد إليها على وجه السرعة ووفق معايير الجودة والكفاءة، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون مع الأجهزة الشرطية في المساهمة المجتمعية في تعزيز الأمن والأمان، وعدم التردد في الاتصال على ‏الرقم 999 عند تعرضهم لأي طارئ أو طلب المساعدة، وعلى الرقم 901 للحالات غير الطارئة مثل الاستفسارات ‏المتعلقة بالخدمات العامة.‏

وأضاف أن الخطة تستهدف توفير الأجواء الآمنة، من خلال التصدي لكل السلوكيات التي تنشط خلال الشهر الفضيل وتشوه المنظر الحضاري، مثل التسول والباعة الجائلين، داعياً أفراد المجتمع إلى عدم التعاطف مع تلك الفئات المساهمة في محاربة هذه السلوكيات بالتبليغ الفوري عنها من خلال قنوات شرطة الشارقة الرسمية، عبر مركز الاتصال 901 أو خدمة «حارس» المتوفرة عبر قنواتها الإلكترونية، أو عبر الرقم الساخن لإدارة التحريات والمباحث الجنائية 80040.

