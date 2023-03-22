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الامارات | مكتوم بن محمد: كلّ عام وإماراتنا والأمة العربية والإسلامية بسلام واطمئنان وتلاحم

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، نستقبل هذه الأيام شهر الرحمة والبركة والإحسان، فيه يحلو التواصل الإنساني ويزيد التراحم وعمل الخير، كلّ عام وإماراتنا والأمة العربية والإسلامية بسلام واطمئنان وتلاحم، نسأل الله قبول الصيام والدعاء وصالح الأعمال وأن يعمّ به الخير على العالم والإنسانية. مبارك عليكم الشهر.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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