الامارات | محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات وكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات وكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي شعب الإمارات وكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، كل التهنئة لشعب الإمارات ولكل الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك … أعاده الله علينا وعليكم بالخير والرحمة والأمن والإيمان .. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال …
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