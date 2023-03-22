الامارات | شرطة دبي: مخالفة 4533 وحجز 1195 مركبة لإحداثها تغييرًا في المحرك والقيادة بضجيج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للمرور، حجزها 1195 مركبة، ومُخالفة 4533 مركبة، نتيجة إحداث تغيير في محرك المركبة بدون ترخيص، وقيادة مركبة تسبب ضجيجاً، وذلك في العام 2022، محذرة من هذه التصرفات السلبية التي تسبب إزعاجا للمجتمع، ومؤكدة أن حملاتها المرورية مستمرة دون تهاون مع السائقين المخالفين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، وبحضور العقيد عمر عاشور، نائب مدير مركز شرطة نايف، والعقيد عصام إبراهيم العور، مدير إدارة تحصيل المخالفات والخدمات المرورية، والعقيد صلاح عبد الله الحمادي، مدير إدارة الحملات والتوعية، والعقيد حمد سرور الخالدي، مدير إدارة دوريات ديرة، وعدد من الضباط وممثلي وسائل الاعلام.

وتفصيلًا، حجزت الإدارة العامة للمرور 1079 مركبة وخالفت 2361 نتيجة إحداث تغيير في محرك المركبة أو القاعدة ( شاسي) بدون ترخيص، وحجزت 116 مركبة وخالفت 2172 مركبة نتيجة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً، في العام 2022.

وأكد العميد جمعة بن سالم سويدان، أن شرطة دبي تنفذ من خلال الدوريات، حملات مستمرة لمخالفة السائقين الذين يقومون بالتلاعب والتعديل بمحركات المركبات، وقيادتها ما يتسبب في إزعاج مستخدمي الطريق وسكان الأحياء بصورة غير حضارية، وتعكير صفو مجتمعنا الذي ينعم بالأمن والأمان والاستقرار والراحة وجودة الحياة.

وأضاف العميد ابن سويدان، أن دوريات شرطة دبي تتواجد في كافة مناطق الإمارة، وتعمل على مدارس الساعة لضبط أصحاب هذه السلوكيات الخاطئة، والتي تعد تجاوزاً في حق مستخدمي الطريق والمجتمع، وتسبب الخوف والهلع للأطفال وكبار السن، وتزعج المرضى، وهو أمر مرفوض وغير مقبول في مجتمعاتنا.

وأوضح العميد سويدان، أن شرطة دبي منذ مطلع العام 2023، حجزت 250 مركبة وخالفت 327، لإحداث تغيير في محرك المركبة، وحجزت 19 مركبة وخالفت 230، نتيجة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً.

ودعا العميد سويدان، الأهالي إلى متابعة أبنائهم الشباب والحرص على توعيتهم بمدى خطورة هذه السلوكيات والتصرفات، وأثرها على المجتمع، منوهاً بأن دور الأسرة هو دور تكاملي مع جهود الشرطة في مجال تأمين السلامة المرورية وتوفير الأمن والأمان للمجتمع.

وبين العميد جمعة بن سويدان، أن غرامة مخالفة إحداث تغيير في محرك المركبة أو القاعدة ( شاسي) بدون ترخيص تبلغ قيمتها 1000 درهم و12 نقطة مرورية، و30 يوما مدة حجز المركبة، وأن غرامة مخالفة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً تبلغ 2000 درهم 12 نقطة مرورية.

كما أوضح أن المخالفات الخطرة تشمل، الانحراف المفاجئ بالمركبة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، ودخول الطريق دون التأكد من خلوه، وقيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وتحميل المركبة الخفيفة بصورة تشكل خطورة على الطرق، وقيادة مركبة بلوحة أرقام واحدة.