الامارات | الشارقة للمواشي" يعلن عن مواعيد عمل السوق في شهر رمضان المبارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن سوق الشارقة للمواشي - إحدى مشاريع الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.. عن تغيير ساعات العمل وفق المتطلبات التشغيلية للسوق خلال شهر رمضان المبارك لتتناسب مع مرتادي السوق من التجار والأفراد ولتسهيل عملية سير العمل وفق إجراءات سلسة وسريعة مع الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة العامة.

وقال عبد الله الشامسي مدير سوق الشارقة للمواشي “حرصت إدارة سوق المواشي على تجهيز جميع المرافق وتوفير الخدمات كافة التي يحتاجها مرتادي السوق خلال شهر رمضان المبارك وبذل كافة الجهود الرامية إلى إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات ذات جودة عالية وبالسرعة المطلوبة تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك”.

ويفتتح سوق الشارقة للمواشي أبوابه أمام مرتاديه خلال الشهر المبارك يومياً من الـ 7 صباحا حتى 12:00 منتصف الليل أما مسلخ المواشي فيعمل يومياً من 7:00 صباحاً حتى الساعة 5:00 مساءاَ فيما يفتح مسلخ الدواجن يومياً من 8:00 صباحاً حتى الساعة 4:00 عصراً ويغلق السوق مرافقه فترة الإفطار حسب توقيت أذان المغرب كما يغلق السوق فترة صلاة الجمعة.

ويفتح سوق المواشي في كلباء ومسلخ خورفكان أبوابه أمام الزوار خلال أيام الشهر الفضيل يوميا من 9:00 صباحاً حتى 5:00 مساءاً باستثناء يوم الجمعة حيث يفتح السوق أبوابه من صباحا 8:00 حتى 5:00مساءاً ويغلق وقت صلاة الجمعة من 11:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً.

ويتميز سوق المواشي بالشارقة بالعديد من المزايا التي تجعل منه واحدا من أهم أسواق المواشي على مستوى المنطقة والدولة حيث موقعه الاستراتيجي حيث يقع على محورين هما شارع الشارقة - الذيد شارع الإمارات العابر ويمتد على مساحة تصل إلى نحو 170 ألف متر مربع فيها 140 محلاً لبيع الأغنام مزودة بـ حظائرها و26 محلاً لبيع المواشي “الأبقار” و73 محلاً لبيع الدواجن ومسلخاً للمواشي وآخر للدواجن بالإضافة إلى 44 محلاً لبيع الأعلاف و34 محلاً تجاريا متعدد الاستخدام و 30 محلاً للمشاتل وساحة للمزادات لبيع المواشي وساحة أخرى لسوق الجمعة ومسجد يتسع لـ 386 مصل ومسلخ للمواشي يتسع لنحو 200 رأساً من الماشية في الساعة.

يذكر أن الطاقة الاستيعابية للمقصب التابع لسوق الشارقة للمواشي تصل إلى 250 رأساً من الماشية في الساعة 25 رأساً للأبقار موزعة على ثلاثة خطوط خدمة يعمل عليها 55 قصاباً تحت إشراف 8 مراقبين ومشرفين اثنين لضمان سلاسة سير العمليات إضافة إلى تواجد 7 أطباء بيطريين للرقابة على المقصب وحظائر الماشية وكذلك 55 عاملاً للحفاظ على نظافة المكان والمعدات وتسهيل عملية استلام وتسليم الأضاحي للجمهور.