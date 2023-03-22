الامارات | حاكم الشارقة يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام بحلول شهر رمضان الفضيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل أعرب فيها عن صادق تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة المباركة داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما بعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقيات تهنئة أيضاً بمناسبة شهر رمضان إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية متمنياً لهم دوام الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار وللأمة العربية والإسلامية العزة والرفعة.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.

