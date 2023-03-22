الامارات | حاكم أم القيوين يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام بحلول شهر رمضان المبارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن أطيب التهاني والتبريكات بهدة المناسبة الإسلامية العزيزة ، داعيا سبحانة وتعالى أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما هنأ صاحب السمو حاكم أم القيوين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بهذه المناسبة.

وبعث صاحب السمو حاكم أم القيوين برقيات تهنئة بهدة المناسبة الى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية… متمنيا لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من الرقى والازدهار.

كما هنأ سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام.

وبعث سموه برقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وملوك الدول العربية والاسلامية.