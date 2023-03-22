الامارات | شرطة رأس الخيمة تكثيف الدوريات في كافة الطرق والأحياء والمصليات والأسواق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة رأس الخيمة عن تطبيق خطة أمنية متكاملة تهدف لتعزيز الأمن والأمان وتحقيق جودة الحياة في الأمن المجتمعي برأس الخيمة خلال شهر رمضان من خلال تكثيف التواجد الأمني من الدوريات الأمنية والمرورية بشكل عام في كافة طرق وأحياء ومصليات وأسواق الإمارة، وجميع المناطق الحيوية، والمنافذ البرية والبحرية والجوّية، لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للجمهور، وذلك بناءً على توجيهات قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، وتماشياً مع سياستها الاستراتيجية وتنفيذاً لأهداف وزارة الداخلية، في تأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين ومستخدمي الطرق تعزيزاً للحالة الأمنية بالإمارة خلال أيام الشهر الفضيل.

وأوضحت أن الإدارة العامة للعمليات الشرطية وضعت خطة تأمين شاملة في الإمارة للحد من الظواهر السلبية وغير الحضارية ومنها ظاهرة التسول والباعة المتجولين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، داعية الجمهور للتواصل عبر الرقم 901 للإبلاغ عن المتسولين الخارجين عن القانون، مشيراً إلى أنها أطلقت حملات وبرامج توعوية بالتعاون بين إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وإدارات العمليات الشرطية.

وأضافت أن الإدارة العامة للعمليات المركزية أنهت استعداداتها للاستجابة لبلاغات الجمهور الطارئة والاستفسارات على الرقم 999، وتقديم أرقى الخدمات الأمنية والمرورية لتحسين أمن وسلامة الطرق وإسعاداً للجمهور بمركز خدمات المرور والترخيص، من خلال تعديل مواعيد العمل بالمركز بما يتناسب مع أوقات الجمهور خلال الشهر الفضيل، حيث يكون العمل من الاثنين إلى الخميس من تمام الساعة 9 صباحاً حتى 2:30مساءً، ويوم الجمعة من تمام الساعة 9 صباحاً إلى 12:00 مساءً، كما ستكون أوقات العمل في مركز فحص السائقين (المبدئي –المدينة) من الاثنين إلى الخميس من تمام الساعة الثامنة صباحاً إلى 1:00 مساءً، والجمعة من الساعة الثامنةً صباحاً إلى 11 صباحاً.

وأكملت أن أوقات عمل مركز الفحص الثقيل (الساعدي) من الاثنين إلى الخميس تبدأ من تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى 2:30مساءً، والجمعة من تمام الساعة التاسعة صباحاً إلى 12:00 ظهراً، وعن مركز الفحص الفني الخفيف (إينوك قرية تسجيل ) فأوقات العمل من الإثنين إلى الخميس على فترتين تبدأ الفترة الأولى من تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً، فيما تبدأ الفترة الثانية مساءً من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة 12 صباحاً، وفي يوم الجمعة على فترتين أيضاً، تبدأ الفترة الأولى الصباحية، من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة 12 صباحاً، وتبدأ الفترة الثانية المسائية من الساعة التاسعة مساءً إلى 12 صباحاً.

وأوضحت أن إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، ستبث عبر قنوات ومنصات شرطة رأس الخيمة الإعلامية وفي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة العديد من برامج وحملات التوعية الأمنية والتنويهات والإرشادات التي تعزز وعي المجتمع بالسلوكيات الإيجابية والحضارية وتدعم القيم الإنسانية والوطنية الأصيلة خلال الشهر الفضيل.