الامارات | هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام بحلول شهر رمضان المبارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما هنأ سموه بهذه المناسبة الكريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات.. سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة عليهم وعلى الإمارات وأهلها والعالم أجمع بالسلام والطمأنينة واليمن والبركات.