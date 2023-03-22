الامارات | مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تعلن مواعيد العمل في منشآتها الطبية خلال شهر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مواصلة عمل أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك، وتقديم خدماتها على مدار الساعة، والعمل بنظام المناوبات خارج ساعات العمل الرسمية، فيما تعمل المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة بنظام العمل الصباحي والمسائي وفقاً للساعات المحددة للدوام طيلة أيام رمضان المبارك.

وتوفر جميع مستشفيات المؤسسة خدماتها من الإثنين إلى الخميس من الساعة الـ 9:00 صباحاً وحتى الـ 2:30 ظهراً، بينما تقدم خدماتها في يوم الجمعة من الساعة الـ 9:00 حتى الـ 12:00 ظهراً، كما توفر مراكز الرعاية الصحية الأولية في دبي خدماتها طيلة أيام العمل من الـ 9:00 صباحاً حتى الـ 2:30 ظهراً، ومن الـ 9:00 صباحاً حتى الـ 12:00 ظهراً يوم الجمعة.

وفي كل من إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، ستوفر المراكز الرعاية الصحية الأولية خدماتها وفقاً لنظام المناوبات من الإثنين وحتى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً حتى الـ 2:30 ظهراً ومن الـ 8:30 مساءً حتى الـ 12:00 ليلاً، وتقدم بعض المراكز خدماتها في يوم الجمعة من الـ 9:00 صباحاً حتى الـ 12:00 ظهراً، ومن 8:30 مساءً حتى 12:00 ليلاً، بينما ستقدم المؤسسة خدماتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في كل من مركز المدام الصحي بإمارة الشارقة ومركز المنيعي الصحي بإمارة رأس الخيمة، كما تعمل مراكز الصحة العامة في مختلف المناطق من الـ 9:00 صباحاً وحتى الـ 2:30 ظهراً من الإثنين إلى الخميس، ومن الـ 9:00 حتى 12:00 ظهراً في يوم الجمعة.

وفيما يتعلق بمراكز فحص اللياقة ستعمل وفقاً لجداول مواعيدها التي يبدأ بعضها من الـ 8:00 صباحاً وحتى الـ 2:00 ظهراً، ومن الـ 9:00 صباحاً حتى الـ 3:00 مساءً من السبت إلى الجمعة، مع تباين في بعض المراكز، حيث يمكن للمتعاملين معرفة مواعيد عمل مراكز فحص اللياقة وجميع المنشآت الصحية من خلال الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة www.ehs.gov.ae.

وسيكون عمل عيادات الأسنان طيلة شهر رمضان من الـ 9:00 صباحاً وحتى 2:30 ظهراً، ومن الساعة 8:30 مساءً حتى 12:00 ليلاً، بينما تستقبل مراكز الأسنان المتعاملين يوم الجمعة من الساعة الـ 9:00 صباحاً حتى الساعة الـ 12:00 ظهراً.

وأكدت المؤسسة أن جميع المنشآت الصحية المنضوية تحت مظلتها ستعمل بكامل طاقتها التشغيلية، وفقاً لنظام المناوبات الصباحية والمسائية، لتلبية احتياجات ومتطلبات المتعاملين، انسجاماً مع رسالة المؤسسة بتقديم منظومة خدمات صحية مستدامة ومتكاملة، فعّالة ومبتكرة ومتاحة لمختلف أفراد المجتمع الإماراتي وزواره.