الامارات | عبدالرحمن النعيمي يرفع شارة العلم الأزرق على شاطئ إمارة عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عبد الرحمن محمد النعيمي، العلم الأزرق في شاطئ الإمارة، تحقيقًا للمعايير العالمية المطلوبة والمحافظة على البيئة الشاطئية وتحقيق اشتراطات السلامة والأمان، وذلك بحضور العقيد رائد عبيد الزعابي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، والمقدم غيث خليفة الكعبي مدير مركز شرطة المدينة الشامل بعجمان، والمهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، والمقيمين وعدد من المسؤولين.

وفي هذا الصدد أكد أن الدائرة تحرص وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على التأكد من جودة مياه البحر، مستندةً لمختبرات معتمدة وموثوقة للقيام بفحص مياه البحر مرة في الشهر، للتأكد أنها سليمة لزوار الشاطئ.

وتابع: نسعى لتعميم الثقافة الإيجابية ونشر مبادئ الاستدامة بين فئات المجتمع، والارشاد للأساليب الصحيحة الواجب اتباعها في حال ارتياد البحر، مؤكدًا على أهمية التعاون الدائم مع كل فرد في المجتمع.

من جهته بيّن مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة، أحمد سيف المهيري، أن الإدارة تتبنى خطة متكاملة في مجال التعليم البيئي، منظمةً فعاليات تعليمية بيئية، كما وتفتح أبواب المشاركة لكافة الشرائح المجتمعية.

وتحدث المهيري عن معايير الإدارة البيئية والمتضمنة لاستخدام مواد صديقة بالبيئة، وإعادة التدوير، والتقليل من استهلاك الطاقة والمياه.، متابعًا الحديث عن المعايير المتعلقة بنطاق الخدمات والسلامة، والتي تتطلب توفير سبل للسلامة، مثل وجود المنقذين، ووجود الاسعافات الأولية، وخطة تعامل مع الحالات الطارئة، كما وتشمل الخدمات توفير مياه للشرب ومواقف للسيارات، ومسارات لأصحاب الهمم.