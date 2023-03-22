الامارات | وزيرة "التعليم العام": شهادة "آيلتس" ليست شرطاً لتعيين معلمي "المواد العربية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزير الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، أنه لا يشترط الحصول على شهادة اختبار اللغة الإنجليزية القياسي "آيلتس" ضمن إجراءات قبول تعيين المعلمين المتخصصين في تدريس المواد الأدبية باللغة العربية، موضحة أن الوزارة تتيح لمعلمي المواد "العربية" المعيّنين حديثاً اجتياز اختبار "آيلتس" خلال 6 شهور من التعيين وبمستوى لا يجاوز الدرجة (5).

جاء ذلك رداً على سؤال برلماني وجّهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد راشد العابدي، للوزيرة خلال الجلسة السابعة من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس، المنعقدة صباح اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي.

وأكدت الوزيرة خلال الجلسة، أن الوزارة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، لديهما إجراءات ومعايير مشددة لضمان أمن وسلامة الطلبة داخل الحافلات المدرسية، بينها مواصفات ومعايير صارمة لاختيار السائقين، وكذلك مشرفي الحافلات، موضحة أن هناك 5843 مشرفاً للحافلات على مستوى الدولة.

وانتقلت الوزيرة للحديث عن آليات التعامل الإداري والوظيفي مع المعلمين، حيث أشارت إلى أن الوزارة لديها حرص تام على ترقية موظفيها بالشكل الشفاف والعادل، وفقاً لاعتبارات التدرج الوظيف، لكن كانت هناك إشكالية تتمثل في طلبات أو حالات متراكمة للترقية خلال العام الماضي، تعاملت معها الوزارة وتم ترقية 1165 موظفاً ومعلماً قبل نهاية العام 2022.

كما تحدّثت الوزيرة عن مستجدات أوضاع البنى التحتية للمدارس، إذ أفادت بأنه تم بناء 11 مجمعاً تعليمياً جديداً على مستوى إمارات الدولة، تضم مسارح ومسابح وصالات رياضية ومطاعم، مؤكدة أنه سيتم استلام هذه المجمعات لتدخل الخدمة خلال العام الدراسي المقبل.