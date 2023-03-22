الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان الشعوب المحتفلة بعيد النيروز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشعوب المحتفلة بعيد النيروز، وأعربا عن أمنيتهما لهم بعام سعيد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أهنئ المحتفلين بعيد (النيروز).. وأتمنى لهم وللجميع الخير والسلام».

فيما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهانينا اليوم لجميع الشعوب المحتفلة بعيد النيروز… تمنياتنا لهم بعام سعيد.. وربيع يعمه السلام والخير.. وأيام قادمة ينعمون فيها بالاستقرار والازدهار بإذن الله».

محمد بن زايد:

«أهنئ المحتفلين بعيد (النيروز).. وأتمنى لهم وللجميع الخير والسلام».

محمد بن راشد:

«تهانينا لجميع الشعوب المحتفلة بعيد النيروز.. تمنياتنا لهم بعام سعيد وربيع يعمه السلام».