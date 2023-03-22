الامارات | «تنفيذي الشارقة» يعتمد الدفعة الأولى للمستفيدين من الدعم السكني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الدفعة الأولى للمستفيدين من الدعم السكني في عام 2023، التي تشمل 502 مستفيد، بإجمالي 378 مليون درهم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتعزيز استقرار الأسرة، وتوفير السكن الملائم.

وشملت الدفعة فئتي القروض والمنح في جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتوزعت أغراضها على البناء الجديد، والاستكمال، والإضافة، والصيانة، والحصول على مسكن حكومي. وبلغ إجمالي الدعم السكني منذ إنشاء برنامج إسكان الشارقة أكثر من تسعة مليارات درهم، استفاد منها 10 آلاف و921 مستفيداً.

كما اعتمد المجلس قائمة المعفين من سداد القروض السكنية، البالغ عددهم 41 مستفيداً، بمبلغ يصل إلى 29 مليون درهم.

وناقش المجلس تقرير المنظومة التشريعية وأثرها على اقتصاد الإمارة، ومساهمتها في تعزيز تنافسيته، وتضمن التقرير مختلف التشريعات التي تنظم أداء الأعمال الاقتصادية والمجالات المرتبطة به.

وشهدت التشريعات على مدى السنوات الماضية تعديلات متعددة تواكب النمو الذي شهدته الإمارة، وتعزز الأداء الحكومي، وتوفر فرصاً أكبر للمستثمرين من خلال بيئة اقتصادية آمنة وجاذبة ومحفزة.

• «تنفيذي الشارقة» اعتمد قائمة المعفين من سداد القروض السكنية البالغ عددهم 41 مستفيداً بمبلغ يصل إلى 29 مليون درهم.