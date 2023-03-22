الامارات | تخريج الدورة الرابعة لمجندي الخدمة الوطنية البديلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد نائب رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، تخريج الدورة الرابعة لمجندي الخدمة الوطنية البديلة، الذي أقيم أمس في فندق قصر الإمارات، بحضور مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، سعيد البحري العامري، إضافة إلى عدد من كبار الضباط، ومسؤولي المنشآت الغذائية واللوجستية، شركاء التأهيل المشاركين في البرنامج.

وبهذه المناسبة، أكد اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان حرص دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على تمكين وإعداد شباب الوطن، وتزويدهم بأفضل المهارات، ليتمكنوا من المشاركة في تعزيز مسيرة النهضة والازدهار، والحفاظ على إنجازات ومكتسبات الوطن.

وأشاد بمجندي الدورة الرابعة للخدمة الوطنية البديلة، الذين أدوا واجبهم بكفاءة ومسؤولية.

من جانبه، أكد سعيد العامري أن المحافظة على استمرارية عمل المنشآت الغذائية الحيوية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث تمثل ركيزة مهمة ضمن استراتيجية الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمدادات الغذائية في الدولة.