الامارات | سوق دبي الحرة تدعم حملة «وقف المليار وجبة» بـ 20 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سوق دبي الحرة، عن مساهمتها بمبلغ 20 مليون درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وتدشن أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتنضوي الحملة تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتهدف إلى مساعدة الفئات الأقل حظاً، وتفتح باباً جديداً من البذل أمام الأفراد والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني، بما يرسخ ثقافة الوقف.

وتعهدت سوق دبي الحرة عبر مؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية بتقديم الـ20 مليون درهم خلال ثلاث سنوات من أجل المساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في العالم.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة، كولم ماكلوغلين: «حملة (وقف المليار وجبة) مبادرة ملهمة جديدة تطلقها دولة الإمارات لتقديم الدعم الغذائي المستدام للفئات الأقل حظاً على نطاق عالمي واسع.. نتشرف بمساهمة مؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية في هذا الصندوق الوقفي لإغاثة الملهوفين والمحتاجين حول العالم».

وتستكمل حملة «وقف المليار وجبة» النجاحات التي حققتها حملات إطعام الطعام السابقة التي بدأت في شهر رمضان الكريم 2020 بحملة 10 ملايين وجبة، وسجلت مساهمات فاقت المستهدف بـ15.3 مليون وجبة، وحملة 100 مليون وجبة في رمضان 2021 التي ضاعفت عدد الوجبات التي وزعتها لتصل إلى ما يعادل 220 مليون وجبة من خلال تبرعات 385 ألف متبرع من 51 جنسية، إضافة إلى حملة «مليار وجبة» في رمضان الماضي التي نجحت في تحقيق الهدف في أقل من شهر بمساهمات 320.868 متبرعاً، وتم توزيع الطعام في 50 دولة حول العالم.

وتستهدف حملة «وقف المليار وجبة» توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، الأمر الذي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 والتي تعد مكافحة الجوع من أهم أهدافها الـ17 التي تتضافر جهود البشرية من أجل تحقيقها.

وتسعى حملة «وقف المليار وجبة» إلى إيجاد حلول مستدامة للتصدي للجوع وأسبابه واحتواء تداعياته، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأكثر هشاشة في العالم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدول والمجتمعات المعنية.

«الأنصاري للصرافة» تخصص 50 مليون درهم لدعم مشاريع «محمد بن راشد العالمية»

أعلنت شركة «الأنصاري للصرافة»، المساهمة بـ50 مليون درهم، لدعم مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، من ضمنها الحملة الرمضانية 2023 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتعهدت «الأنصاري للصرافة» بتقديم 50 مليون درهم للمساهمة في دعم برامج العمل الخيري والإنساني التي تنفذها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية في مختلف أنحاء العالم، ضمن خمسة محاور رئيسة هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، على أن يتم صرف المبلغ خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «الأنصاري للصرافة» محمد علي الأنصاري: «تحرص قيادة دولة الإمارات على إطلاق المبادرات الإنسانية والخيرية لرفع المعاناة عن المحتاجين، والتي تعبر عن قيم البذل والعطاء الراسخة في دولة الإمارات»، مضيفاً: «إن مساهمتنا في دعم مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية ولاسيما الحملة الرمضانية لهذا العام تجسد حرصنا على دعم كل مبادرة خير تطلقها دولة الإمارات لمساعدة الفئات الضعيفة في أي مكان». وتابع: «تتميز المبادرات الإنسانية الإماراتية بأنها تشهد مشاركة كل فئات المجتمع، الأمر الذي يؤكد تجذر قيم التكافل الاجتماعي داخل المجتمع الإماراتي».

دبي - وام