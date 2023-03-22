الامارات | شرطة أبوظبي تستقبل رمضان بخطة أمنية شاملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة أبوظبي جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك بخطة أمنية شاملة لتعزيز أمن وسلامة المجتمع خلال الشهر الفضيل لتعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع وأمن الطرق في الإمارة.

وأفادت بأنها أعدت خطة أمنية ومرورية شاملة لتأمين راحة وسلامة الجمهور وتعزيز الوعي الأمني لأفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن الخطة تستهدف توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات ومواجهة الظواهر والسلوكيات السلبية.

ويطلق قطاع الأمن الجنائي حملة توعية لمكافحة التسول وتعزيز وسائل مكافحة هذه الآفة وتعميق الوعي وتنمية الثقافة الأمنية لدى الأفراد وتوعيتهم بمخاطر التجاوب مع المتسولين.

وتنفذ مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، عدداً من الفعاليات للنزلاء لتنمية مهاراتهم.

وتنظم إدارة الشرطة المجتمعية، مجالس رمضانية تناقش خلالها قضايا مجتمعية، وتنفذ عدداً من الحملات التوعوية في مختلف الموضوعات.

كما تنظم إدارة المراسم والعلاقات العامة مبادرة «أطعم تُؤجر» بهدف الحفاظ على السلامة المرورية وتوعية السائقين.

وتستعد إدارة رعاية الأحداث لإطلاق بطولات رياضية للأحداث ضمن جهودها المتواصلة لتأهيل الأحداث، وشغل وقت فراغهم بما ينفعهم نفسياً وجسدياً.

وتبث إدارة الإعلام الأمني حلقات تلفزيونية يومية عبر قنوات «أبوظبي للإعلام»، ومنصات التواصل الاجتماعي، تقدمها الكوادر النسائية في شرطة أبوظبي، بهدف توعية المشاهدين بالتدابير الوقائية.

وتطلق إدارة الأسلحة والمتفجرات حملة توعية بمخاطر الألعاب النارية تهدف إلى تثقيف فئات المجتمع بمخاطر تلك الألعاب على مستخدميها.

وأكدت إدارة المعلومات الأمنية استعداداتها لاستقبال مكالمات الجمهور على «خدمة أمان» والحفاظ على سرية وهوية مقدم المعلومة.