الامارات | رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1025 نزيلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالإفراج عن 1025 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وتأتي المبادرة من صاحب السمو رئيس الدولة في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، التي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل، والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.

ويحرص صاحب السمو رئيس الدولة كل عام على العفو عن مجموعة من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية خلال شهر رمضان المبارك، لتعزيز الروابط الأسرية، وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذا الشهر الفضيل لإعادة التفكير بمستقبلهم، والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.

وأكد النائب العام لدولة الإمارات، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالإفراج عن نزلاء بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، لفتة أبوية وإنسانية، تجسد نهج العطاء والتسامح لصاحب السمو رئيس الدولة، وحرص سموه على منح المعفو عنهم فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المجتمع أعضاء صالحين، يلتزمون بقوانين الدولة، بما يكفل تعزيز مسيرتها التنموية نحو المستقبل المزدهر.

وأشار إلى أن القرار يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة لكل أفراد المجتمع، على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية، لافتاً إلى دور المبادرة في إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة، وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، وتعزيز قيم التراحم والمحبة والتلاحم الاجتماعي، خصوصاً في ظل تزامنها مع شهر رمضان الكريم، إلى جانب أثرها الإيجابي، إذ تفتح أبواب التفاؤل بالمستقبل في نفوس المشمولين بالعفو، فضلاً عما تمثله من حافز لغيرهم من النزلاء على الالتزام بحسن السلوك لنيل مثل هذا العفو مستقبلاً.

ورفع النائب العام للدولة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى قيادات دولة الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بالخير والسعادة وموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

• محمد بن زايد يحرص على تعزيز الروابط الأسرية وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء.

• المبادرة تأتي في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح.