الامارات | في اليوم العالمي للأم.. محمد بن راشد يعلن إطلاق مبادرة “من مثل أمي”

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة “من مثل أمي”، بمناسبة اليوم العالمي عيد الأم، لتكريم أمهات إماراتيات أصحاب تضحيات استثنائية.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه على “تويتر”: الأم رحمة .. الأم بركة .. الأم جنة .. الأم باب من أبواب السماء .. أمهات إماراتيات أصحاب تضحيات استثنائية اخترناهن لتكريمهن في شهر رمضان أمام مجتمع الإمارات والعالم.

وأضاف: مع إطلاقنا لمبادرة "من مثل أمي" ضمن مبادرات محمد بن راشد .. كل التوفيق للجميع.