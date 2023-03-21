الامارات | تعرف إلى مواعيد المواقف المدفوعة في الشارقة وعجمان خلال شهر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت بلدية مدينة الشارقة ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مواعيد عمل المواقف العامة في الإمارة خلال شهر رمضان، حتى يتسنى للجمهور معرفتها وعدم الوقوع عرضة لمخالفات المواقف.

وتفصيلاً، أفادت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بأن أوقات عمل المواقف الخاضعة للرسوم في شهر رمضان المبارك تتضمن فترتين؛ تبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة مساءً وتستأنف الفترة المسائية من الثامنة مساءً وحتى الثانية عشر صباحًا طيلة أيام الأسبوع فيما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

وأشارت بلدية مدينة الشارقة لـ"الإمارات اليوم"، إلى أنه سيبدأ احتساب الرسوم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر منتصف الليل.

وأوضحت البلدية أن المواقف العامة مجانية يوم الجمعة باستثناء المواقف الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وهو ذات النظام السابق دون أن يطرأ عليه تغيير، حيث تعمل الخدمة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً في الأيام العادية عدا شهر رمضان.

وأكدت البلدية أنه تم تمييز المواقف الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية بوضع لوحات إرشادية زرقاء موضح عليها مواعيد تشغيل المواقف، وبإمكان المتعاملين سداد رسوم المواقف عبر وسائل السداد المتعارف عليها باستخدام الرسائل النصية وأجهزة استيفاء رسوم المواقف في المواقع المحددة وذلك لضمان توفير أكبر قدر من المواقف النظامية لزوار المدينة.

وأوضح مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة حامد القائد لـ"الإمارات اليوم"، أن البلدية توفر خيارات عديدة لسداد الرسوم تشمل أجهزة الدفع باستخدام العملات المعدنية وخدمة الرسائل النصية والاشتراكات الموسمية وتطبيق الشارقة الرقمية.

وأشار إلى أن آلية الحصول على اشتراكات المواقف العامة وتجديدها إلكترونياً يتم من خلال الدخول على الموقع الرسمي للبلدية http://www.shmun.gov.ae والذهاب إلى صفحة الخدمات الإلكترونية والذكية "خدمات إدارة المواقف العامة"، والاشتراك أو التجديد للفئات المختلفة للأفراد والشركات مع اختيار المدة المطلوبة.

وأفاد القائد أن البلدية رصدت 10 سلوكيات شائعة يجب تجنبها عند استخدام خدمة المواقف العامة وهي: حجز أكثر من موقف؛ إذ تتوجب إتاحة الفرصة أمام مستخدمين آخرين لاستخدام المواقف، وعرقلة السير بالوقوف خلف المركبات، والوقوف خلف الحاويات المخصصة للقمامة، والوقوف في مواقف الحافلات، حيث يؤدي هذا الأمر إلى إعاقة حركة صعود ونزول الركاب، والوقوف في المناطق الممنوعة أو المخططة، والوقوف فوق الرصيف لما يشكله ذلك من خطر على المارة، والوقوف في الساحات الترابية المغلقة، والوقوف على منحنيات الطرق، وكذلك الوقوف ضمن الارتداد الحكومي للبنايات، والوقوف في المواقف الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة (دون تصريح يخول ذلك)، والوقوف في المواقف الخاضعة للرسوم دون سداد الرسوم مع وجود أفراد العائلة في المركبة.

وأشار إلى أن البلدية تحرص على توفير المواقف العامة في كافة أنحاء مدينة الشارقة وإتاحتها للقاطنين والزوار بصورة دائمة، ومنع سوء استغلالها من خلال إخضاعها للرسوم والتفتيش المستمر عليها، كما تقوم بصورة مستمرة بعمل مسح شامل لكافة المناطق خصوصاً الحيوية تمهيداً لتوفير المواقف العامة فيها وإخضاعها للرسوم، وذلك بعد أن يتم تجهيزها وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات بهدف تسخيرها للجمهور ومرتادي مختلف المناطق في كافة الأوقات.

وأكد مدير إدارة المواقف العامة أن إخضاع أية منطقة للرسوم يتم بناءً على مجموعة من المؤشرات التي تؤخذ بعين الاعتبار كنوعية وطبيعة المنطقة، وجاهزية البنية التحتية، وكثافة المركبات، وحيوية القطاع، ونوعية المنشآت التجارية والصناعية في المنطقة، وبعد إجراء الدراسات اللازمة تبدأ فرق العمل من خلال معدات وآليات البلدية بتهيئة المواقف.