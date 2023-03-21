الامارات | "بلدية عجمان": حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية ومنافذ البيع طوال شهر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان كافة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تواصل الدائرة تقديم خدماتها في الأوقات المعلنة، مؤكدة أنها ستكثّف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية بالإمارة وجميع منافذ البيع ومراكز التسوق والمطاعم والمطابخ الشعبية ومصانع الأغذية ومحلات الحلويات والمخابز.

وأوضحت الدائرة أنها تحرص بشكل دوري على التغطية الكاملة لكافة المنشآت الغذائية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المستمر طوال شهر رمضان الفضيل، والذي يشهد حركة دؤوبة على مدار الساعة وزيادة لوتيرة النشاط التجاري، في إطار السعي الدائم للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وضمان توفير غذاء آمن وصحي للجميع بالإمارة.

وتابعت الدائرة أن إدارة ومتابعة عمليات التفتيش والرقابة تتم وفق أفضل الممارسات والاعتمادات الدولية في مجال سلامة الغذاء لضمان فعالية عمليات التفتيش باستخدام أحدث الأنظمة وأجهزة التفتيش المتطورة لعمليات التفتيش والرقابة، حيث بدأت الدائرة استعداداتها لهذا العام بعدد من الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة لضمان التزامها بالمتطلبات الصحية منفذةً 2221 زيارة تفتيش خلال عام 2023 باستخدام نظام التفتيش الذكي.

وأوضحت الدائرة استمرارية العمل على مراقبة الإمدادات الغذائية الواردة عبر ميناء عجمان، لضمان التدفق الغذائي بشكل طبيعي للإمارة حيث يتميز شهر رمضان بزيادة الواردات الغذائية من مختلف الأصناف الغذائية والتي يتم فحصها ومعاينتها بمرافق التفتيش الخاصة بالدائرة بميناء عجمان وفق أفضل الممارسات بواسطة فرق عمل تفتيش مؤهلة بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين للدائرة.

وأعلنت الدائرة أن مراكز الخدمة ستفتح أبوابها أمام الجمهور من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف مساءً من يوم الاثنين إلى يوم الخميس كما وستواصل تقديم خدماتها يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر مساءً.

ونوهت الدائرة لأوقات عمل المواقف الخاضعة للرسوم في شهر رمضان المبارك والتي تتضمن فترتين تبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة مساءً وتستأنف الفترة المسائية من الثامنة مساءً وحتى الثانية عشر صباحًا طيلة أيام الأسبوع فيما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

في سياق متصل، أكدت بلدية عجمان، أن مقصب عجمان المركزي ومقصب المنامة مجهزان لاستقبال الجمهور خلال فترات العمل المعتمدة والتي تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس وتستمر لغاية الثانية والنصف مساءً، كما تبدأ ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الـ12 مساءً يوم الجمعة، ويفتح المقصب في عجمان والمنامة أبوابه يومي السبت والأحد من الساعة التاسعة صبحًا وحتى الواحدة والنصف مساءً.

وبينت الدائرة أن مقصب مصفوت سيفتح أبوابه أمام مرتاديه من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، كما سيعمل يوم الجمعة خلال فترتين تبدأ أولهما من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر مساءً وتستأنف الأخرى من الساعة الثانية مساءً وحتى الرابعة مساءً.

واستعرضت الدائرة أوقات عمل الحدائق والتي تفتح أبوابها للجميع من الساعة الرابعة مساءً وحتى الواحدة صباحًا طيلة أيام الأسبوع.