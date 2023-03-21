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الامارات | شرطة الشارقة تخصص 4 مواقع لمدفع الإفطار في الإمارة والمدن التابعة لها

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مينا غالي - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن تخصيصها لمواقع إطلاق مدافع الإفطار خلال شهر رمضان في الشارقة، حيث تم توزيع المدافع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في ساحة واجهة المجاز المائية، وساحة حصن الذيد في المنطقة الوسطى، وميدان برج الساحة في مدينة كلباء، وساحة مدرج خورفكان.

وتؤكد شرطة الشارقة حرصها على إحياء تواجد مدفع الإفطار في الشهر الفضيل، باعتباره موروث شعبي تَرسخَ في ذاكرة المجتمع الإماراتي وتناقلته الأجيال، ولما يشكله من بث لمشاعر الفرحة السرور على أفراد المجتمع، وخاصةً لمحبي هذه الفعالية التراثية من المقيمين والزائرين في الدولة من كافة الجنسيات، حيث أن فعالية الإطلاق تُنقل مباشرةً عبر قناة الشارقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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