الامارات | طقس أول أيام "رمضان".. أمطار وانخفاض ملحوظ في "الحرارة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعلن لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، اليوم بعد صلاة المغرب، برئاسة وزير العدل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، ما يثبت لديها من أدلة مؤدّية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، سواءً ما إذا كان اليوم هو المتمم لشهر شعبان، وغداً بداية رمضان، أو غداً هو المتمم لشهر شعبان، والخميس غرّة الشهر الكريم.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، يتوقع أن يكون الطقس غداً، صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر نهاراً وغائماً أحياناً شمالاً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة أقصى شمال الدولة، منوهاً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً شمالاً وشرقاً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار نهاراً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج يصبح متوسط غرباً بعد الظهر في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الخميس، يظل صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر وغائم أحياناً نهاراً شمالاً، مع استمرار احتمال سقوط أمطار خفيفة أقصى شمال الدولة صباحاً، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً شمالاً وشرقاً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 45 كم/س، موضحاً أن البحر سيكون مضطرب الموج يصبح متوسط غرباً بعد الظهر في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.