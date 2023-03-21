الامارات | تنبيه من شرطة الشارقة للسائقين بشأن هطول الأمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب هطول الأمطار.

وأكدت الشرطة ضرورة ترك مسافات كافية بين المركبات وتخفيف السرعات والحرص على التعامل مع الطرق بحذر من أجل سلامة الجميع.

كما وجهت بعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية والسدود.