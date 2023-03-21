الامارات | تنبيه من شرطة دبي بشأن تقلبات الطقس

وقالت شرطة دبي عبر الرسالة النصية، "تتعرض مدينة دبي لتقلبات في الحالة الجوية لذا يرجى الابتعاد عن الشواطيء وتجنب مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، والتزام تعليمات الجهات المختصة".

محمد يوسف

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