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الامارات | تنبيه من شرطة دبي بشأن تقلبات الطقس

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من شرطة دبي بشأن تقلبات الطقس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى المواطنون والمقيمون بدبي رسالة تنبيه على الهواتف تدعو للابتعاد عن الشواطئ وتجنب مناطق الأودية وأخذ الحيطة أثناء قيادة المركبات أثناء التقلبات الجوية الحالية.

وقالت شرطة دبي عبر الرسالة النصية، "تتعرض مدينة دبي لتقلبات في الحالة الجوية لذا يرجى الابتعاد عن الشواطيء وتجنب مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، والتزام تعليمات الجهات المختصة".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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