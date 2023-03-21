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الامارات | الفلك الدولي: رؤية هلال شهر رمضان اليوم "مستحيلة"

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شكرا لقرائتكم خبر عن الفلك الدولي: رؤية هلال شهر رمضان اليوم "مستحيلة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح الحساب الرسمي لمركز الفلك الدولي. عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"،  تعذر رؤية هلال شوال بسبب الأحوال الجوية المغبرة والغائمة جزئياً.

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه  "عاجل: هلال آخر الشهر، لشهر شعبان 1444 هـ. وذلك كما تم تصويره نهارا قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الثلاثاء 21 مارس الساعة 10:45 صباحا. بعد القمر عن الشمس 7.1 درجة. ويبدو الهلال بصعوبة بسبب الأحوال الجوية المغبرة والغائمة جزئيا".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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