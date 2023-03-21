الامارات | محمد بن زايد يهنئ الشيخة فاطمة وأمهات الإمارات بيوم الأم

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ الشيخة فاطمة وأمهات الإمارات بيوم الأم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمهات الإمارات والعالم، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" بمناسبة عيد الأم.
وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "نبع العطاء والمحبة ومصدر الإلهام، أمي و"أم الإمارات" .. فاطمة بنت مبارك .. في يوم " الأم" كل الأماني والتهاني والدعوات لكِ ولأمهاتنا في الوطن الغالي والعالم".
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