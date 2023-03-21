الامارات | خليفة بن طحنون: أمهات الشهداء نماذج ملهمة وإضاءات خالدة في وجدان الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون الشهداء أن الأم هي حجر الأساس لبناء مجتمع قوي وسليم ومتماسك يكون قادرًا على المضي قدمًا نحو التميز والعطاء والنمو المستدام، مشيرًا إلى أن أمهات شهداء الإمارات سطرن أروع الأمثلة وأبهى الصور وأنبل معاني التضحية والعطاء والبذل إذ قدمن فلذات أكبادهن دفاعاً عن حياض الوطن وصوناً له لتظل رايته عالية خفاقة فصرن نماذج ملهمة وإضاءات خالدة في وجدان الوطن وذاكرته.

وقال في كلمة له بمناسبة يوم الأم الذي يصادف 21 مارس من كل عام، ستظل الأم مصدر الإلهام ومربية الأجيال والعنصر الأهم في منظومة التربية للمحافظة على قيمنا النبيلة والأصيلة، موجها التهنئة بهذه المناسبة لكل الأمهات في الإمارات وبالأخص أمهات شهداء الوطن الأبرار اللواتي يحظين بمكانة رفيعة واهتمام من قيادتنا الرشيدة.



وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات واهتمام من القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تعتبر من أكثر دول العالم حرصًا على الاهتمام بالمرأة الأم وتوفير كافة أوجه الدعم لها في مختلف المجالات.

وتقدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان بالتهنئة بمناسبة “يوم الأم” إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مؤكداً أن سموها كرست جل نشاطها في دعم وتمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على الإبداع والتميز حتى أصبحت مثالا مشرفاً في القطاعات كافة وجميع المجالات.

وتحظى الأمومة في الإمارات بتقدير كبير الأمر الذي مهد الطريق أمامها لممارسة الحقوق كافة التي تستند إلى قيم العدالة والمساواة في استكمال لنهج الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تشارك الإمارات دول العالم الاحتفاء بيوم الأم، الذي يشكل مناسبة سنوية يتم من خلالها تسليط الضوء على الأم ودورها في تنشئة الأجيال وبناء الأسرة المثالية.