الامارات | رضا سكان أبوظبي عن جودة الحياة في الإمارة يتجاوز المعدل العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، أن نتائج الدورة الثالثة من استبانة جودة الحياة في إمارة أبوظبي، أظهرت أن درجة رضا السكان عن الحياة في أبوظبي بلغت 7.0، فيما يعتبر أعلى من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 6.7، في حين ارتفعت نسبة السعادة بين السكان ووصلت إلى 7.63 في العام الماضي مقارنة بالدرجة المسجلة 7.17 عام 2020، مؤكداً أهمية تعزيز نسبة السعادة والرضا لدى أفراد المجتمع، وهو ما ينعكس إيجاباً على تعزيز جودة الحياة في أبوظبي.

وقال الخييلي: «تضع إمارة أبوظبي سعادة المجتمع والرضا عن الحياة، أحد الأركان الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، تحقيقاً لتطلعات القيادة بأن تكون أبوظبي وجهة مفضلة للعيش والاستقرار»، مبيناً أن «الدائرة تحرص على إطلاق الاستبانات لمعرفة احتياجات وتطلعات المجتمع وصولاً إلى حياة كريمة لأفراده».

وأضاف: «تعمل دائرة تنمية المجتمع بشكل دائم على تعزيز جودة حياة الأفراد، عبر إطلاق وتبني المبادرات الاجتماعية ذات الأثر الإيجابي، ما ينعكس إيجاباً على مؤشرات السعادة والرضا ويسهم في تحقيق الرفاه الذاتي والأسري والاجتماعي».

وأشار إلى السعادة باعتبارها مفهوماً شاملاً يتضمن قيم العطاء والإحسان والمساعدة والعمل الإنساني.