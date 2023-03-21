الامارات | لجنة في «الوطني» تناقش تقرير «تنظيم التعليم العالي الخاص»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس، برئاسة عدنان حمد الحمادي، مسودة تقريرها حول موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص.

وجرى خلال الاجتماع إجراء التعديلات عليه، تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات القادمة، وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محوري سياسة وتشريعات التعليم، وجودة التعليم الخاص.

كما جرى خلال الاجتماع التنسيق لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة الذي سيناقشه المجلس في جلسته غداً.

شارك في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أعضاء اللجنة: الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وشذى سعيد النقبي، وعائشة رضا البيرق، وعفراء بخيت العليلي.