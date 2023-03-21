الامارات | «أبوظبي القضائية» تنفذ 117 نشاطاً تدريبياً خلال 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية أبوظبي القضائية، التابعة لدائرة القضاء أبوظبي، تنفيذ 117 نشاطاً خلال العام الماضي، بواقع 6839 ساعة تدريبية، فيما بلغ عدد المتدربين الداخليين والخارجيين التي دربتهم الأكاديمية خلال العام الماضي 3548 متدرباً، منهم 1611 متدرباً داخلياً، و1937 خارجياً، وبلغت نسبة رضا المتدربين 93%.

وتفصيلاً، نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، الملتقى الإعلامي «أكاديمية أبوظبي القضائية برامج تعليمية وتدريبية رائدة»، أكدت خلاله أن الأكاديمية، تستهدف بناء وتنمية قدرات أعضاء الهيئة القضائية ومعاونيهم، وكل أطراف العمل القضائي من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعلهم قادرين على مزاولة العمل القضائي بما يحقق الأهداف المخططة للمؤسسة القضائية لتحقيق التنمية العدلية المستدامة الناجزة، بجانب تزويدهم بالمعارف والمهارات والسلوكات وفق أفضل الممارسات الدولية المقارنة، بهدف جعلهم قادرين على تولي مسؤوليات ذات مستوى أعلى وقادرين على تطوير الأداء الفردي والمؤسسي للمنظمات القضائية والجهات المعاونة. وتضمنت أبرز الأنشطة الداخلية التي نفذتها الأكاديمية برنامج المتدربين القضائيين الدفعة 11، وبرنامج أعضاء النيابة المنقولين للقضاء الدفعة الثامنة، وبرنامج التدريب المستمر لأعضاء النيابة العامة، ودورة تنشيطية لأعضاء قضايا حكومة أبوظبي، وورش تدريبية للقضاة لمناقشة التشريعات الجديدة، وأنشطة تدريبية لأعوان القضاة، بالإضافة إلى الحلقات النقاشية.

وشملت الأنشطة التدريبية الخارجية التي نفذتها الأكاديمية برنامج التكوين الأساسي الذي يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الباحثين، وإكسابهم المعارف اللازمة لأداء مهامهم القانونية الحكومية، وإعداد كوادر بشرية مدربة ومتخصصة قادرة على فهم واستيعاب وتطوير النظم القانونية.