الامارات | 38.2 مليون درهم حصيلة مزاد لوحات أرقام مميزة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت حصيلة إيرادات أول مزادٍ علني للعام الجاري لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات في دبي 38 مليوناً و210 آلاف درهم، وجرت فعاليات المزاد الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بفندق جراند حياة السبت الماضي.

وحقق الرقم (AA15) القيمة السعرية الأعلى، بخمسة ملايين و220 ألف درهم، تلاه الرقم (AA20) بثلاثة ملايين و780 ألف درهم، وفي المرتبة الثالثة (R76) بمليون و880 ألف درهم، وحل الرقم (Y55555) رابعاً بمليون و700 ألف درهم، وفي المرتبة الخامسة (X6666) بمليون و320 ألف درهم. وطرحت الهيئة خلال مزادها العلني 90 رقماً مميزاً، شملت أرقاماً ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، للوحات المميزة للمركبات من الفئات: (AA-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z)، وتتبع الهيئة خلال طرح الأرقام المميزة في مزاداتها العلنية أو الإلكترونية، استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة تستند إلى الحيادية والشفافية، وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة، لأن هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموزاً وأحداث ومحطات مهمة في حياتهم.