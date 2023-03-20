الامارات | حمدان بن محمد: عازمون على إعادة تشكيل أسلوب عمل الحكومات حول العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، العزم على إعادة تشكيل أسلوب عمل الحكومات حول العالم. وأضاف سموه أن حكومة دبي تعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى الارتقاء بالعمل الحكومي ضمن قطاعاته كافة، وصولاً إلى مستويات جديدة من التطور والتميز، وبما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مختلف المجالات، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويرسخ موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم، مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من «أجل دبي، وتحقيقاً لرؤية قائدها التي لا تعترف سوى بالرقم 1».

جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، مديري العموم وكبار المسؤولين في حكومة دبي في مجلس سموه في ند الشبا، حيث أكد سموه خلال اللقاء أهمية تطوير العمل الحكومي، وتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أرقى مستويات الأداء في تقديم الخدمات الحكومية، بفعالية وكفاءة وجودة عالية، وضرورة مواكبة التطورات العالمية في مجال الخدمات الحكومية تأكيداً على ريادة دبي في هذا المجال.

وقال سمو ولي عهد دبي: «تجربة التطوير الحكومي في دبي، وبفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصبحت اليوم من التجارب المُلهِمة للحكومات الساعية لتعزيز قدرتها في خدمة مجتمعاتها بأسلوب يتماشى مع تطلعات المجتمع واحتياجاتهم، في الوقت الذي تضع فيه القطاعات الحكومية أفضل الحلول التقنية وتطويعها بأسلوب يمكّن مختلف دوائرها ومؤسساتها من تقديم أرقى الخدمات في أسرع وقت وبأسهل الطرق».

وأضاف سموه: «حققنا العديد من الإنجازات في مجال تطوير العمل الحكومي ومازال أمامنا الكثير من العمل لننجزه لتحقيق قمم جديدة من التميز والتطوير، وهو ما يتطلب من جميع المؤسسات الحكومية تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لتحديد الفرص والأولويات، والتفكير برؤية مستقبلية تأخذ في الاعتبار مختلف المتغيرات والتحولات، وتعزيز قدرتها على تلبية تطلعات أفراد المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات الحكومية على مستوى المنطقة والعالم». كما أكد سموه في تدوينة نشرها أمس على صفحة سموه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، العزم على إعادة تشكيل أسلوب عمل الحكومات حول العالم.

وقال سموه: «التقيت مديري العموم وكبار المسؤولين في حكومة دبي.. مستمرون في الارتقاء بمستويات الأداء لآفاق جديدة، وعازمون على إعادة تشكيل أسلوب عمل الحكومات حول العالم. اليوم، وفي ظل أجندة دبي الاقتصادية D33، نعمل معاً بروح الفريق الواحد من أجل دبي وتحقيق رؤية قائدها التي لا تعترف سوى بالرقم 1».

وفي ختام اللقاء أعرب سموه عن تقديره للجهود المبذولة في مختلف مكونات الجهاز الحكومي والرامية لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي بتبنّي أحدث الحلول وأعلاها قدرة على دعم الأهداف الاستراتيجية لكل الجهات الخدمية والتنفيذية، وأكثرها أثراً في رفع كفاءة العمل الحكومي، بما يرقى إلى مستوى الطموحات الكبيرة، التي تتطلع من خلالها دبي إلى تصدّر قوائم التنافسية العالمية، مع الاهتمام بتسريع وتيرة التحول الرقمي وتوظيف التقنيات والتطبيقات الحديثة التي قطعنا في مجالها شوطاً كبيراً.

حمدان بن محمد:

■ «نعمل وفق رؤية محمد بن راشد للارتقاء بالعمل الحكومي ضمن قطاعاته كافة وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مختلف المجالات».

■ «تجربة التطوير الحكومي في دبي أصبحت من التجارب المُلهِمة للحكومات الساعية لتعزيز قدرتها في خدمة مجتمعاتها».

■ «حققنا العديد من الإنجازات في مجال العمل الحكومي.. ومازال أمامنا الكثير لتحقيق قمم جديدة من التميز والتطوير».