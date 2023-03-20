الامارات | حمدان بن محمد: عازمون على إعادة تشكيل أسلوب عمل الحكومات حول العالم

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: عازمون على إعادة تشكيل أسلوب عمل الحكومات حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، التقيت مدراء العموم وكبار المسؤولين في حكومة دبي... مستمرون في الارتقاء بمستويات الأداء لآفاق جديدة، وعازمون على إعادة تشكيل أسلوب عمل الحكومات حول العالم. اليوم، وفي ظل أجندة دبي الاقتصادية D33، نعمل معاً بروح الفريق الواحد من أجل دبي وتحقيق رؤية قائدها التي لا تعترف سوى بالرقم 1.
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