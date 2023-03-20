الامارات | 7 حملات تفتيشية لبلدية الشارقة خلال شهر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة انتهاء استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك بخطط وأهداف لضمان توفير بيئة مثالية تعكس الأجواء الإيمانية في هذا الشهر من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتجارية ورصد أية سلوكيات سلبية تسبب ضرراً أو إزعاجاً لأفراد المجتمع، كما حددت البلدية مواعيد العمل لمختلف إداراتها خصوصاً التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك بتخصيص فرق عمل ومفتشين للعمل على مدار الساعة وتوفير الخدمات للجمهور، بما يعزز من مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للعيش تتوفر بها الأجواء الجميلة والممتعة وتسعد سكانها وزوارها، كما ستكثف البلدية من جولاتها وحملاتها الرقابية والتفتيشية والتوعوية المستمرة على مدار العام.

وأوضح الطنيجي أن البلدية تنفذ 7 حملات تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك يتبعها زيارات تفتيشية يومية، حيث تشمل هذه الحملات حملة التأكد من إصدار تصاريح عرض الأطعمة خارج المحال، وحملة التأكد من إصدار تصاريح تقديم الخدمة للجاليات غير المسلمة خلال نهار الشهر الكريم، وحملة على أماكن عرض وتخزين الأغذية، وأخرى على المخابز العادية وخبز الرقاق، وحملة على المطابخ الشعبية وأخرى على محلات بيع الحلويات، كما تم تنظيم حملة لمتابعة المنشآت الغذائية تزامناً مع الاحتفال بليلة النصف من شعبان.

وخصصت البلدية فريقاً مكوناً من 40 مفتشاً لتنفيذ هذه الحملات ومتابعة المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان تقديم غذاء آمن للمستهلكين والتأكد من تقديم الخدمة وفقاً للشروط والمعايير الصحية المعتمدة لدى البلدية.

وأفاد مدير عام البلدية أن هناك زيارات وحملات تفتيشية كذلك لرصد مشوّهات المظهر العام والسلوكيات السلبية كرفع الأصوات وإزعاج الآخرين أو إقامة خيم رمضانية خاصة خارج المنزل، مشيراً إلى أن شهر رمضان يعزز من التواصل الاجتماعي وتكثر به اللقاءات العائلية خصوصاً بالأماكن العامة وفي ظل الأجواء الشتوية، لذا تنوّه البلدية للجمهور بأهمية الالتزام بالإرشادات والتعليمات الخاصة بالجلوس على المسطحات الخضراء كالمحافظة على النظافة، وعدم رفع أصوات أجهزة التسجيل، وغيرها من التعليمات الموضحة على اللوحات الإرشادية.

كما تقوم فرق التفتيش بالتأكد من التزام المنشآت التجارية الراغبة في تمديد ساعات العمل إلى ما بعد منتصف الليل، بإصدار التصريح اللازم من إدارة الرقابة والتفتيش.

وأشار مدير عام البلدية إلى أن احتساب رسوم المواقف العامة خلال شهر رمضان سيكون من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، وستقوم فرق التفتيش التابعة لإدارة المواقف العامة بالتأكد من التزام الجمهور بسداد الرسوم وعدم استغلال المواقف بشكل سيئ، كما ستكون المواقف المحيطة بالمساجد مجانية لمدة ساعة من رفع الأذان للتسهيل على الجمهور.

وتستقبل حدائق مدينة الشارقة زوارها من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، وتوفر لهم مرافق خدمية للاستمتاع بها وممارسة أنواع مختلفة من الرياضة لما توفره من مماشٍ مطاطية وملاعب، ومناطق لألعاب الأطفال وغيرها من المرافق المتميزة، وتدعو البلدية الزوار بضرورة الالتزام بالإرشادات المتبعة في هذه الحدائق بما يوفر أجواء هادئة ومثالية جميلة.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية حددت مواعيد العمل لمراكزها الخدمية لضمان استمرار تقديم الخدمات الجمهور، حيث أوضحت البلدية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مواعيد كافة الخدمات التي تقدمها باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تشمل خدمات المختبرات المركزية وخدمات مراكز اللياقة الطبية، والعيادات البيطرية، وخدمات الصرف الصحي، وخدمات رقابة المباني وغيرها.

وأوضح أنه تقرر السماح لشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، بالعمل بمواقع البناء في الفترة المسائية خلال شهر رمضان حتى الساعة 12 منتصف الليل بدلاً من 10 ليلاً.

ولفت إلى أن مركز الاتصال 993 يعمل على مدار الساعة ويستقبل ملاحظات ومكالمات وبلاغات واستفسارات الجمهور طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، ويتعامل معها على الفور من خلال تحويلها للإدارات والأقسام المعنية، داعياً الجمهور إلى التواصل مع المركز لأية ملاحظات أو رصد أية سلوكيات سلبية