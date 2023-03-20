الامارات | 33% تراجع وفيات حوادث المرور في الفجيرة العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية مرورية صادرة عن مركز الفجيرة للإحصاء، عن تراجع عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية التي وقعت العام الماضي مقارنة بـ2021 بنسبة 33%، حيث سجل العام الماضي أربع وفيات مقابل ست العام الذي سبقه، فيما تصدر المواطنون وفيات الحوادث المرورية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وتظهر الإحصائية أن الاصطدام شكل النسبة الأعلى في الحوادث، تليها التدهور ثم صدم حيوان والسقوط والدهس، حيث تم تسجيل 11 ألفاً و303 حوادث مرورية خلال العام الماضي، أسفرت عن أربع وفيات: ثلاث خلال شهر يونيو ووفاة واحدة في مارس.

وأوضحت الإحصائية أن العام الماضي سجل 176 إصابة، حيث تمثلت أعلى نسبة إصابات في شهر نوفمبر 27 إصابة، يليه أكتوبر 21 إصابة ثم يناير 17 إصابة، وفي المرتبة الرابعة فبراير 15 إصابة، فيما كان شهر يوليو الأقل في عدد الإصابات التي نتجت عن الحوادث المرورية بسبع إصابات.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة في شرطة الفجيرة، صالح محمد عبدالله الظنحاني، أن الإدارة تنفذ سلسلة من حملات التوعية تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة بهدف جعل الطرق أكثر أمناً، كما تعمل بشكل حثيث على تعزيز وتنمية سلوك العبور الآمن لدى قائدي المركبات والمشاة من مستخدمي الطريق للحد من حوادث الدهس.

وأشار إلى أهمية دور الوعي المروري الذي يسهم في الحد من الظواهر الخطرة والتي تؤثر سلباً على قيادة المركبة والسيطرة عليها، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث التي يذهب ضحيتها أرواح الأبرياء من السائقين ومستخدمي الطريق.

وأضاف أن الإدارة تسعى إلى نشر ثقافة العبور من الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعدم تعريض حياة المشاة لخطر العبور الخاطئ من الأماكن غير المخصصة لهم، ونشر الوعي بحقوق المشاة في العبور بسلام.